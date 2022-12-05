По всій Сумщині екстрено відключають світло - обленерго
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. По всій Сумщині через масовані ракетні обстріли екстрено аварійно відключають електроенергію, повідомили в Сумиоблнерего у Facebook, пише УНН.
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"Для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області", - повідомили в Сумиобленерго.
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На Черкащині через можливі ракетні удари ввели спецграфіки відключень.