По всей Сумской области экстренно отключают свет - облэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. По всей Сумской области из-за массированных ракетных обстрелов экстренно аварийно отключают электроэнергию, сообщили в Сумыоблнерего в Facebook, пишет УНН.
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"Для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины из-за массированных ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" применено экстренное аварийное отключение по всей Сумской области", - сообщили в Сумыоблэнерго.
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В Черкасской области из-за возможных ракетных ударов ввели спецграфики отключений.