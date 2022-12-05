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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На Черкащині через можливі ракетні удари ввели спецграфіки відключень

На Черкащині через можливі ракетні удари ввели спецграфіки відключень

Київ • УНН

 • 986292 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Черкаській області ввели спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії через можливі ракетні удари по енергооб'єктах. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Телеграм, передає УНН.

Цитата

Табурець повідомив, що "у зв'язку з можливими ракетними обстрілами по енергооб'єктах країни, за розпорядженням "Укренерго" в області застосовані спеціальні графіки аварійних відключень у відокремлених структурних підрозділах" і перечилив 9 таких підрозділів.

Також голова Черкаської ОВА повідомив про підвищену небезпеку: "Підвищена небезпека. Усі убезпечуємось!".

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