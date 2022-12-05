На Черкащині через можливі ракетні удари ввели спецграфіки відключень

Цитата

Табурець повідомив, що "у зв'язку з можливими ракетними обстрілами по енергооб'єктах країни, за розпорядженням "Укренерго" в області застосовані спеціальні графіки аварійних відключень у відокремлених структурних підрозділах" і перечилив 9 таких підрозділів.

Також голова Черкаської ОВА повідомив про підвищену небезпеку: "Підвищена небезпека. Усі убезпечуємось!".

Доповнення

В Україні масштабна повітряна тривога.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram повідомляє про ворожі крилаті ракети у повітрі.