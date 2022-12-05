В Черкасской области из-за возможных ракетных ударов ввели спецграфики отключений
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Черкасской области ввели специальные графики аварийных отключений электроэнергии из-за возможных ракетных ударов по энергообъектам. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Телеграм, передает УНН.
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Табурец сообщил, что "в связи с возможными ракетными обстрелами по энергообъектам страны, по распоряжению "Укрэнерго" в области применены специальные графики аварийных отключений в обособленных структурных подразделениях" и перечислил 9 таких подразделений.
Также глава Черкасской ОВА сообщил о повышенной опасности: "Повышенная опасность. Все обезопасываемся!".
Дополнение
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