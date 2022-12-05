В Черкасской области из-за возможных ракетных ударов ввели спецграфики отключений

Цитата

Табурец сообщил, что "в связи с возможными ракетными обстрелами по энергообъектам страны, по распоряжению "Укрэнерго" в области применены специальные графики аварийных отключений в обособленных структурных подразделениях" и перечислил 9 таких подразделений.

Также глава Черкасской ОВА сообщил о повышенной опасности: "Повышенная опасность. Все обезопасываемся!".

Дополнение

В Украине масштабная воздушная тревога.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram сообщает о вражеских крылатых ракетах в воздухе.