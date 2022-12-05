Повітряна тривога: Кім повідомив про крилаті ракети в повітрі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram повідомляє про ворожі крилаті ракети у повітрі, пише УНН.
Деталі
"Є крилаті у повітрі. Залишайтеся в укриттях", - написав Кім.
Тим часом голова Одеської ОВА Максим Марченко також повідомив про пуски ракет ворогом.
"Ворог здійснив пуски ракет. Прошу мешканців області не ігнорувати провітряну тривогу та негайно пройти в укриття!" - зазначив Марченко у Telegram.
"ППО, працюйте хлопці, кращі", - прокоментував керівник ОП Андрій Єрмак.
Нагадаємо
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram закликав не ігнорувати тривогу: "Не нехтуйте безпекою! Перейдіть в укриття під час повітряної тривоги!".