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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 30993 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 64928 перегляди

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Повітряна тривога: Кім повідомив про крилаті ракети в повітрі

Повітряна тривога: Кім повідомив про крилаті ракети в повітрі

Київ • УНН

 • 1033684 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram повідомляє про ворожі крилаті ракети у повітрі, пише УНН.

Деталі

"Є крилаті у повітрі. Залишайтеся в укриттях", - написав Кім.

Тим часом голова Одеської ОВА Максим Марченко також повідомив про пуски ракет ворогом.

"Ворог здійснив пуски ракет. Прошу мешканців області не ігнорувати провітряну тривогу та негайно пройти в укриття!" - зазначив Марченко у Telegram.

"ППО, працюйте хлопці, кращі", - прокоментував керівник ОП Андрій Єрмак.

Нагадаємо

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram закликав не ігнорувати тривогу: "Не нехтуйте безпекою! Перейдіть в укриття під час повітряної тривоги!".

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