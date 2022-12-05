Повітряна тривога: Кім повідомив про крилаті ракети в повітрі

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"Є крилаті у повітрі. Залишайтеся в укриттях", - написав Кім.

Тим часом голова Одеської ОВА Максим Марченко також повідомив про пуски ракет ворогом.

"Ворог здійснив пуски ракет. Прошу мешканців області не ігнорувати провітряну тривогу та негайно пройти в укриття!" - зазначив Марченко у Telegram.

"ППО, працюйте хлопці, кращі", - прокоментував керівник ОП Андрій Єрмак.

Нагадаємо

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram закликав не ігнорувати тривогу: "Не нехтуйте безпекою! Перейдіть в укриття під час повітряної тривоги!".