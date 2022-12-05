Воздушная тревога: Ким сообщил о крылатых ракетах в воздухе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram сообщает о вражеских крылатых ракетах в воздухе, пишет УНН.
Детали
"Есть крылатые в воздухе. Оставайтесь в укрытиях", - написал Ким.
Тем временем глава Одесской ОВА Максим Марченко также сообщил о пусках ракет врагом.
"Враг совершил пуски ракет. Прошу жителей области не игнорировать аоздушную тревогу и немедленно пройти в укрытие!" – отметил Марченко в Telegram.
"ПВО, работайте ребята, лучше", - прокомментировал руководитель ОП Андрей Ермак.
Напомним
В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram призвал не игнорировать тревогу: "Не пренебрегайте безопасностью! Перейдите в укрытие во время воздушной тревоги!".