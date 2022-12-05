На території Молдови біля кордону виявили ракету - ЗМІ

Цитата

"Співробітники МВС виявили ракету неподалік кордону, поблизу міста Бричани. Уточнюється, що вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції, який через сьогоднішні російські вибухи посилив увагу до кордону", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що район, у якому було виявлено ракету, оточено поліцією та прикордонниками. На місце мають приїхати спеціалізовані служби МВС та рятувальників.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у столиці Молдови Кишиневі виникли проблеми з електрикою.

Повітряна тривога по всій Україні, окрім Криму.