На території Молдови біля кордону виявили ракету - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Поблизу міста Бричани у Молдові, неподалік кордону, виявили ракету. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.
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"Співробітники МВС виявили ракету неподалік кордону, поблизу міста Бричани. Уточнюється, що вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції, який через сьогоднішні російські вибухи посилив увагу до кордону", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що район, у якому було виявлено ракету, оточено поліцією та прикордонниками. На місце мають приїхати спеціалізовані служби МВС та рятувальників.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у столиці Молдови Кишиневі виникли проблеми з електрикою.
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