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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На території Молдови біля кордону виявили ракету - ЗМІ

На території Молдови біля кордону виявили ракету - ЗМІ

Київ • УНН

 • 917002 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Поблизу міста Бричани у Молдові, неподалік кордону, виявили ракету. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.

Цитата

"Співробітники МВС виявили ракету неподалік кордону, поблизу міста Бричани. Уточнюється, що вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції, який через сьогоднішні російські вибухи посилив увагу до кордону", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що район, у якому було виявлено ракету, оточено поліцією та прикордонниками. На місце мають приїхати спеціалізовані служби МВС та рятувальників.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у столиці Молдови Кишиневі виникли проблеми з електрикою.

Повітряна тривога по всій Україні, окрім Криму. 

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