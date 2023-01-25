У Молдові вирішили не закривати повітряний простір після падіння уламків ракет

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«На сьогодні таке питання не стоїть. Закриття повітряного простору порушило б авіасполучення, від якого залежать громадяни Молдови. Крім того, велика частина гуманітарної допомоги для біженців теж надходить повітрям», - сказав Носатий в інтерв'ю RliveTV.

Він також зазначив, що молдовська система протиповітряної оборони інтегрована з румунською та українською, хоча і не може виявляти і збивати сучасні ракети.

Доповнення

14 січня прикордонники Молдови виявили уламки ракети біля населеного пункту Ларга, розташованого на півночі республіки недалеко від кордону з Україною.

Також 5 грудня повідомлялося, що поблизу міста Бричани в Молдові, недалеко від кордону, виявили ракету.