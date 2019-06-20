В Молдове оправдали экс-депутата, осужденного за шпионаж в пользу России
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Апелляционная палата Кишинева вчера, 19 июня, вынесла решение в пользу бывшего депутата парламента молдовы Юрия Болбочану, которого ранее осудили за шпионаж в пользу России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на point.md.
Его якобы оправдали по причине, связанной с процедурными вопросами.
Сайт сообщает, что информация о том, что 19 июня было рассмотрено дело экс-депутата, есть на сайте суда, но графа “результаты заседания” — пустая.
Адвокат Болбочану отказался от комментария по телефону. При этом он не опроверг освобождение своего клиента.
Напомним, в марте 2018-го Юрия Болбочану приговорили к 14 годам лишения свободы. По версии следствия, бывший депутат якобы собирал и передавал информацию, которая имела государственное значение и могла навредить интересам Молдавии, иностранному агенту.
Як повідомляв УНН, спецслужбы Латвии провели обыски у мэра Даугавпилса после его визита в РФ.