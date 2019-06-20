У Молдові виправдали екс-депутата, засудженого за шпигунство на користь Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Апеляційна палата Кишинева вчора, 19 червня, винесла рішення на користь колишнього депутата парламенту Молдови Юрія Болбочану, якого раніше засудили за шпигунство на користь Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на point.md.
Його нібито виправдали через, пов'язані з процедурою питаннями.
Сайт повідомляє, що інформація про те, що 19 червня було розглянуто справу екс-депутата, є на сайті суду, але графа "результати засідання" - порожня.
Адвокат Болбочану відмовився від коментаря по телефону. При цьому він не спростував звільнення свого клієнта.
Нагадаємо, в березні 2018 го Юрія Болбочану засудили до 14 років позбавлення волі. За версією слідства, колишній депутат нібито збирав і передавав інформацію, яка мала державне значення і могла зашкодити інтересам Молдавії, іноземному агенту.
Як повідомляв УНН, спецслужби Латвії провели обшуки у мера Даугавпілса після його візиту в РФ.