В Молдове отказались отправлять депутатов на встречу в Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Постоянное бюро парламента Молдовы приняло решение не отправлять депутатов на заседание молдавско-российской межпарламентской группы дружбы в Москве и не выделять на это денег. Об этом сообщает издание Nеwsmaker со ссылкой на пресс-службу парламента Молдовы, передает УНН.
"Возможно участие некоторых депутатов будет осуществляться за свой счет, и они не будут представлять парламент Республики Молдова", - заявили в парламенте.
Первое за последние несколько лет заседания молдавско-российской межпарламентской группы дружбы запланировано на 10-13 декабря в Москве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Украины встретился с Премьер-министром Молдовы
С молдавской стороны в группу дружбы с Россией входят 56 депутатов, а возглавляет ее лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная.