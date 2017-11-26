У Молдові відмовилися відправляти депутатів на зустріч у Москву
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Постійне бюро парламенту Молдови ухвалило рішення не відправляти депутатів на засідання молдовсько-російської міжпарламентської групи дружби у Москві і не виділяти на це грошей. Про це повідомляє видання Nеwsmaker з посиланням на прес-службу парламенту Молдови, передає УНН.
"Можлива участь деяких депутатів буде здійснюватися за свій рахунок, і вони не будуть представляти парламент Республіки Молдова", - заявили в парламенті.
Перше за останні кілька років засідання молдовсько-російської міжпарламентської групи дружби заплановане на 10-13 грудня в Москві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Молдови
З молдовської сторони в групу дружби з Росією входять 56 депутатів, а очолює її лідер Партії соціалістів Зінаїда Гречана.