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У Молдові відмовилися відправляти депутатів на зустріч у Москву

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Постійне бюро парламенту Молдови ухвалило рішення не відправляти депутатів на засідання молдовсько-російської міжпарламентської групи дружби у Москві і не виділяти на це грошей. Про це повідомляє видання Nеwsmaker з посиланням на прес-службу парламенту Молдови, передає УНН.

"Можлива участь деяких депутатів буде здійснюватися за свій рахунок, і вони не будуть представляти парламент Республіки Молдова", - заявили в парламенті.

Перше за останні кілька років засідання молдовсько-російської міжпарламентської групи дружби заплановане на 10-13 грудня в Москві.

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З молдовської сторони в групу дружби з Росією входять 56 депутатів, а очолює її лідер Партії соціалістів Зінаїда Гречана.

 

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