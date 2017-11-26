У Молдові відмовилися відправляти депутатів на зустріч у Москву

"Можлива участь деяких депутатів буде здійснюватися за свій рахунок, і вони не будуть представляти парламент Республіки Молдова", - заявили в парламенті.

Перше за останні кілька років засідання молдовсько-російської міжпарламентської групи дружби заплановане на 10-13 грудня в Москві.

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З молдовської сторони в групу дружби з Росією входять 56 депутатів, а очолює її лідер Партії соціалістів Зінаїда Гречана.