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В Молдове в Днестре нашли холероподобный вибрион

Киев • УНН

 • 31800 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Днестре, на територии Молдовы, выявили холероподобный вибрион и существует высокая опасность заражения для людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на point.md. 

В Молдове в Днестре нашли холероподобный вибрион

В связи с этим эпидемиологи рекомендуют не купаться в реке. После повышения и резкого спада, вода сильно загрязнена.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У мужчины, который отдыхал в Бердянске, нашли возбудитель холеры 

Как сообщал УНН, в 2017 году бактерии возбудители холеры обнаружены в реке в Запорожской области. 

Напомним, вслед за тропическим циклоном "Идай" в Мозамбик пришла холера

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