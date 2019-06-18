В Молдове в Днестре нашли холероподобный вибрион

В связи с этим эпидемиологи рекомендуют не купаться в реке. После повышения и резкого спада, вода сильно загрязнена.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У мужчины, который отдыхал в Бердянске, нашли возбудитель холеры



Как сообщал УНН, в 2017 году бактерии возбудители холеры обнаружены в реке в Запорожской области.



Напомним, вслед за тропическим циклоном "Идай" в Мозамбик пришла холера.