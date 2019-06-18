В Молдове в Днестре нашли холероподобный вибрион
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Днестре, на територии Молдовы, выявили холероподобный вибрион и существует высокая опасность заражения для людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на point.md.
В связи с этим эпидемиологи рекомендуют не купаться в реке. После повышения и резкого спада, вода сильно загрязнена.
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Как сообщал УНН, в 2017 году бактерии возбудители холеры обнаружены в реке в Запорожской области.
Напомним, вслед за тропическим циклоном "Идай" в Мозамбик пришла холера.