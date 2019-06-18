У Молдові в Дністрі знайшли холероподібний вібріон
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Дністрі, на території Молдови, виявили холероподібний вібріон і існує висока небезпека зараження для людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на point.md.
У зв'язку з цим епідеміологи рекомендують не купатися в річці. Після підвищення і різкого спаду, вода сильно забруднена.
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Як повідомляв УНН, у 2017 році бактерії збудники холери виявлені в річці в Запорізькій області.
Нагадаємо, слідом за тропічним циклоном "Ідай" в Мозамбік прийшла холера .