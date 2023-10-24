В Молдове стартовали международные военные учения JCET-2023 с участием Румынии

Детали

Отмечается, что военные будут вести огонь из различных видов пехотного и артиллерийского вооружения, выполнят действия, тренирующие физическую устойчивость и командные навыки.

Офицеры, солдаты и сержанты также будут проводить патрулирование, военно-медицинскую подготовку и другие специальные учебные занятия.

JCET проводится в соответствии с Планом подготовки Национальной армии на 2023 год, а молдавские военные участвуют в этих учениях с 2009 года.

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