У Молдові стартували міжнародні військові навчання JCET-2023 за участі Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Молдовські та румунські військовослужбовці з 23 жовтня по 3 листопада беруть участь у міжнародних навчаннях «Спільне комбіноване тренування з обміну-2023» (JCET). Навчання відбуваються на Військовій навчальній базі Національної армії, повідомили у Міноборони Молдови, передає УНН.
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Зазначається, що військові вестимуть вогонь з різних видів піхотного та артилерійського озброєння, виконають дії, що тренують фізичну стійкість та командні навички.
Офіцери, солдати та сержанти також проводитимуть патрулювання, військово-медичну підготовку та інші спеціальні навчальні заняття.
JCET проводиться у відповідності до Плану підготовки Національної армії на 2023 рік, а молдовські військові беруть участь у цих навчаннях з 2009 року.
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