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"вагнерівці" готували в Молдові державний переворот – Мая Санду

"вагнерівці" готували в Молдові державний переворот – Мая Санду

Київ • УНН

 • 607837 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Загиблий засновник приватної російської військової компанії “Вагнер” Євген Пригожин на початку 2023 року року планував державний переворот у Молдові. Про це в інтерв'ю Financial Times розповіла президентка Молдови Мая Санду, передає УНН.

Цитата

“За наявною у нас інформацією, це був план, підготовлений командою (Пригожина – ред.). Вони хотіли, щоб антиурядові протести стали насильницькими”, — сказала Санду.

Деталі

За її даними, Росія намагалась використати Пригожина, але в них не вийшло. Також вони намагалися повалити владу у Молдові, а тепер росія намагається масово втрутитися у вибори у Молдові, використовуючи великі гроші.

Цього тижня Санду звернулась до європейських лідерів із проханням запровадити санкції проти компаній, пов'язаних із проросійським політиком Шором, які він використовує для переведення грошей до країни.

"Ми не можемо грати в шахи з росіянами, якщо вони носять боксерські рукавички", — зауважила Санду.

Зазначається, що спецслужби Молдови відстежили щонайменше 20 млн євро, які Росія завезла до країни для використання в політичних цілях. Втім, реальна цифра ще вища.

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Доповнення

Увечері 23 серпня в тверській області рф розбився літак засновника "вагнера" пригожина. Бізнес-джет, серед пасажирів якого значився пригожин, здійснював рейс з москви в санкт-петербург. У ньому перебувало 10 осіб, у тому числі троє членів екіпажу. Виявлено тіла всіх десяти людей, які були в літаку.

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