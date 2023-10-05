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У молдовському селі Гиска виявили нові уламки ракети С-300

У молдовському селі Гиска виявили нові уламки ракети С-300

Київ • УНН

 • 729320 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У молдовському селі Гиска, що знаходиться у невизнаному Придністров'ї на правому березі Дністра місцеві жителі виявили нові уламки ракети С-300. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на дані місцевих, передає УНН.

Цитата

“В полі сьогодні виявили рештки, судячи з усього, зенітно-ракетного комплексу”, — заявив тамтешній співголова Об'єднаної контрольної комісії від Придністров'я.

Деталі

За його словами, поки рано говорити, що фрагменти належать ракеті, яка впала 25 вересня в Кіцканах. “Не виключено, що це залишки ракети, знайденої в озері поруч із молдовським селом Фарладани. Але це теж поки лише припущення”, — додав Бєляков.

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Нагадаємо

Минулого тижня в Придністров'ї вже були виявлені уламки зенітної ракети С-300. Вони впали вночі в селі Кіцкани, яке знаходиться в 10 км від Тирасполя. Кишинів відправив військових спостерігачів на місце події.

Через кілька днів уламки ракети знайшли в озері поблизу села Фарладани Каушанського району.

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