У молдовському селі Гиска виявили нові уламки ракети С-300

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“В полі сьогодні виявили рештки, судячи з усього, зенітно-ракетного комплексу”, — заявив тамтешній співголова Об'єднаної контрольної комісії від Придністров'я.

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За його словами, поки рано говорити, що фрагменти належать ракеті, яка впала 25 вересня в Кіцканах. “Не виключено, що це залишки ракети, знайденої в озері поруч із молдовським селом Фарладани. Але це теж поки лише припущення”, — додав Бєляков.

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Нагадаємо

Минулого тижня в Придністров'ї вже були виявлені уламки зенітної ракети С-300. Вони впали вночі в селі Кіцкани, яке знаходиться в 10 км від Тирасполя. Кишинів відправив військових спостерігачів на місце події.

Через кілька днів уламки ракети знайшли в озері поблизу села Фарладани Каушанського району.