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На території Придністров'я виявили уламки ракети С-300

На території Придністров'я виявили уламки ракети С-300

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Придністров'ї впали уламки ракети С-300 після ракетної атаки на Одеську область. Вибух стався в повітрі. Про це 25 вересня повідомив співголова Об'єднаної контрольної комісії (ОКК) з управління миротворчою операцією від невизнаного Придністров'я Олег Бєляков, передає УНН із посиланням на News Maker.

Деталі

За словами Бєлякова, уламки ракети впали на території Придністров'я після ракетної атаки на Одеську область.

Цитата

"Після вибуху, який чули жителі Кіцкана, Тирасполя і Бендер приблизно о першій годині ночі, на територію Придністров'я впали уламки ракети С-300. Сам вибух стався в повітрі", - додав Бєляков.

За словами чиновника, уламки впали на вулиці Юності в селі Кіцкани, в город місцевого жителя. Постраждалих і пошкоджень немає.

"Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Питання буде обговорюватися в ОКК, оскільки Кіцкани належать до Зони безпеки", - підкреслив він.

Доповнення

У ніч на понеділок російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками і двома типами ракет.

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