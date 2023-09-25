На території Придністров'я виявили уламки ракети С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Придністров'ї впали уламки ракети С-300 після ракетної атаки на Одеську область. Вибух стався в повітрі. Про це 25 вересня повідомив співголова Об'єднаної контрольної комісії (ОКК) з управління миротворчою операцією від невизнаного Придністров'я Олег Бєляков, передає УНН із посиланням на News Maker.
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За словами Бєлякова, уламки ракети впали на території Придністров'я після ракетної атаки на Одеську область.
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"Після вибуху, який чули жителі Кіцкана, Тирасполя і Бендер приблизно о першій годині ночі, на територію Придністров'я впали уламки ракети С-300. Сам вибух стався в повітрі", - додав Бєляков.
За словами чиновника, уламки впали на вулиці Юності в селі Кіцкани, в город місцевого жителя. Постраждалих і пошкоджень немає.
"Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Питання буде обговорюватися в ОКК, оскільки Кіцкани належать до Зони безпеки", - підкреслив він.
Доповнення
У ніч на понеділок російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками і двома типами ракет.