На території Придністров'я виявили уламки ракети С-300

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За словами Бєлякова, уламки ракети впали на території Придністров'я після ракетної атаки на Одеську область.

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"Після вибуху, який чули жителі Кіцкана, Тирасполя і Бендер приблизно о першій годині ночі, на територію Придністров'я впали уламки ракети С-300. Сам вибух стався в повітрі", - додав Бєляков.

За словами чиновника, уламки впали на вулиці Юності в селі Кіцкани, в город місцевого жителя. Постраждалих і пошкоджень немає.

"Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Питання буде обговорюватися в ОКК, оскільки Кіцкани належать до Зони безпеки", - підкреслив він.

Доповнення

У ніч на понеділок російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками і двома типами ракет.