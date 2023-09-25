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На территории Приднестровья обнаружили обломки ракеты С-300

На территории Приднестровья обнаружили обломки ракеты С-300

Киев • УНН

 • 229569 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Приднестровье упали обломки ракеты С-300 после ракетной атаки на Одесскую область. Взрыв произошел в воздухе. Об этом 25 сентября сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от непризнанного Приднестровья Олег Беляков, передает УНН со ссылкой на News Maker.

Детали

По словам Белякова, обломки ракеты упали на территории Приднестровья после ракетной атаки на Одесскую область.

Цитата

"После взрыва, который слышали жители Кицкана, Тирасполя и Бендер примерно в час ночи, на территорию Приднестровья упали обломки ракеты С-300. Сам взрыв произошел в воздухе", - добавил Беляков.

По словам чиновника, обломки упали на улице Юности в селе Кицканы, в огород местного жителя. Пострадавших и повреждений нет.

"Боевая часть ракеты вошла в грунт, но не разорвалась. Вопрос будет обсуждаться в ОКК, поскольку Кицканы относятся к Зоне безопасности", - подчеркнул он.

Дополнение

В ночь на понедельник российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет.

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