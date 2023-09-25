На территории Приднестровья обнаружили обломки ракеты С-300
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Приднестровье упали обломки ракеты С-300 после ракетной атаки на Одесскую область. Взрыв произошел в воздухе. Об этом 25 сентября сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от непризнанного Приднестровья Олег Беляков, передает УНН со ссылкой на News Maker.
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По словам Белякова, обломки ракеты упали на территории Приднестровья после ракетной атаки на Одесскую область.
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"После взрыва, который слышали жители Кицкана, Тирасполя и Бендер примерно в час ночи, на территорию Приднестровья упали обломки ракеты С-300. Сам взрыв произошел в воздухе", - добавил Беляков.
По словам чиновника, обломки упали на улице Юности в селе Кицканы, в огород местного жителя. Пострадавших и повреждений нет.
"Боевая часть ракеты вошла в грунт, но не разорвалась. Вопрос будет обсуждаться в ОКК, поскольку Кицканы относятся к Зоне безопасности", - подчеркнул он.
Дополнение
В ночь на понедельник российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет.