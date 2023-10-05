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В молдавском селе Гыска обнаружили новые обломки ракеты С-300

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. В молдавском селе Гыска, что находится в непризнаном Приднестровье на правом берегу Днестра местные жители обнаружили новые обломки ракеты С-300. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на даные местных, передаёт УНН.

Цитата

“В поле сегодня обнаружили останки, по всей видимости, зенитно-ракетного комплекса”, — заявил тамошний сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья.

Детали

По его словам, пока рано говорить, что фрагменты принадлежат ракете, упавшей 25 сентября в Кицканах. “Не исключено, что это остатки ракеты, найденной в озере рядом с молдавским селом Фарладаны. Но это тоже пока лишь предположение”, — добавил Беляков.

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Напомним

На прошлой неделе в Приднестровье уже были обнаружены обломки зенитной ракеты С-300. Они упали ночью в селе Кицканы, которое находится в 10 км от Тирасполя. Кишинев отправил военных наблюдателей на место происшествия.

Спустя несколько дней обломки ракеты нашли в озере вблизи села Фарладаны Каушанского района.

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