У Молдові в озері знайшли фрагменти ракети

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"Міністерство внутрішніх справ вжило спеціальних заходів щодо охорони озера Гирбовець в Аненій-Нойському районі після виявлення залишків ракети, виявлених день тому, з підозрами, що вибуховий компонент ракети, що розбилася, міг перебувати на дні озера", - ідеться у повідомленні МВС Молдови.

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Як вказано, наразі доступ людей на територію заборонено, охорону периметра забезпечує поліція. На місці події працюють правоохоронці та спеціалісти «Бомбтех». "Вони аналізують оптимальне рішення щодо видалення вибухівки, припускаючи, що компонент із вибуховою речовиною буде знайдено на дні озера", - сказано у повідомленні.

"Фахівці у галузі гідротехніки приступають до зливу води з озера Гирбовець, щоб полегшити втручання фахівців-піротехніків. Уточнюємо, що небезпеки для населення немає, територія ізольована, а перші будинки знаходяться на відстані 1 кілометра від небезпечної зони", - зазначається у повідомленні.

Місцеві жителі, як вказано, повідомили владу, що у найближчому озері вони помітили деякі компоненти, які могли бути від ракети, яка могла розбитися в цьому районі. Влада підтвердила, що останки походять від авіаракети, і фахівці встановлять тип та походження.

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