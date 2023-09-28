В Молдове в озере нашли фрагменты ракеты в озере
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Молдове в озере обнаружили фрагменты ракеты. Как сообщили в четверг в министерстве внутренних дел страны, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и саперы, передает УНН.
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"Министерство внутренних дел приняло специальные меры по охране озера Гирбовец в Анений-Нойском районе после обнаружения остатков ракеты, обнаруженных день назад, с подозрениями, что взрывной компонент разбившейся ракеты мог находиться на дне озера", - говорится в сообщении МВД Молдовы.
Детали
Как указано, сейчас доступ людей на территорию запрещен, охрану периметра обеспечивает полиция. На месте происшествия работают правоохранители и специалисты «Бомбтех». "Они анализируют оптимальное решение по удалению взрывчатки, предполагая, что компонент со взрывчатым веществом будет найден на дне озера", - говорится в сообщении.
"Специалисты в области гидротехники приступают к сливу воды из озера Гирбовец, чтобы облегчить вмешательство специалистов-пиротехников. Уточняем, что опасности для населения нет, территория изолирована, а первые дома находятся на расстоянии 1 километра от опасной зоны", - отмечается в сообщении.
Местные жители, как указано, сообщили властям, что в ближайшем озере они заметили некоторые компоненты, которые могли быть от ракеты, которая могла разбиться в этом районе. Власти подтвердили, что останки происходят от авиаракеты, и специалисты установят тип и происхождение.
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