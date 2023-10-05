Молдова вводит бесплатный транзит газа в Украину для зимних поставок
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Власти Молдовы ввели в действие правила, требующие бесплатной транспортировки европейского газа до и с хранилищ в соседней Украине, чтобы обеспечить зимние потребности страны. Это решение снизит затраты на импорт, и соответственно цены для потребителей. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
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“Поскольку транспортировка газа стоит 60-70 долларов за 1000 кубометров и он должен дважды пересекать территорию Молдовы, правительство обязывает газотранспортного оператора предоставить 100-процентную скидку”, — объяснил решение властей Молдовы член правления Energocom (компании, обеспечивающей европейский газ для Молдовы — ред.) Александр Слюсарь.
Детали
Комиссия по чрезвычайным ситуациям призвала регулятора газотранспортной системы Молдовы обеспечить бесплатную транспортировку европейского газа в хранилища через четыре пункта на украинско-молдавской границе.
Комиссия заявила, что транспортник VestMoldTransGaz обязан действовать, чтобы обеспечить достаточные зимние запасы. Компания на 75% принадлежит румынскому TransGaz, а остальная часть принадлежит Европейскому банку Реконструкции и развития EBRD.UL.
Эта новая политика позволит и Украине импортировать газ с юга через Трансбалканский газотранспортный коридор. Поэтому Украина будет иметь доступ к газовым сетям в Юго-Восточной Европе после успешных пробных поставок молдавским газовым оператором Moldovatransgaz в конце января. Реализация этой политики также означает, что Украина может импортировать до 17 миллионов кубометров природного газа в сутки через Трансбалканский и Яссы-Кишиневский газопроводы.
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Напомним
Существенные изменения в энергетической политике Молдовы, позволили ей начать импорт газа из Европы через Украину. Этот шаг стал результатом поправок к законодательству, позволивших компаниям использовать так называемые методы “backhaul” в точках соединения с Украиной. Как более близкий западный сосед Украины, проводящий такие операции, решение Молдовы можно рассматривать как решающий стратегический шаг, выходящий за рамки энергетической политики.
Молдова не использует российский газ с конца прошлого года, и больше не будет закупать его у российского “Газпрома”. Такое заявление сделал в начале недели министр энергетики государства Виктор Парликов.