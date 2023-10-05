Молдова вводит бесплатный транзит газа в Украину для зимних поставок

КИЕВ. 5 октября. УНН. Власти Молдовы ввели в действие правила, требующие бесплатной транспортировки европейского газа до и с хранилищ в соседней Украине, чтобы обеспечить зимние потребности страны. Это решение снизит затраты на импорт, и соответственно цены для потребителей. Об этом пишет Reuters, передает УНН.