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Молдова запроваджує безкоштовний транзит газу в Україну для зимових поставок

Молдова запроваджує безкоштовний транзит газу в Україну для зимових поставок

Київ • УНН

 • 836559 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Влада Молдови ввела в дію правила, які вимагають безкоштовного транспортування європейського газу до та зі сховищ у сусідній Україні, щоб забезпечити зимові потреби країни. Це рішення зменшить витрати на імпорт, і відповідно ціни для споживачів. Про це пише Reuters, передає УНН.

Цитата

“Оскільки транспортування газу коштує 60-70 доларів за 1000 кубометрів і він має двічі перетинати територію Молдови, уряд зобов’язує газотранспортного оператора надати 100-відсоткову знижку”, — пояснив рішення влади Молдови член правління Energocom (компанії, що забезпечує європейський газ для Молдови — ред.) Олександр Слюсар.

Деталі

Комісія з надзвичайних ситуацій закликала регулятора газотранспортної системи Молдови забезпечити безкоштовне транспортування європейського газу до сховищ через чотири пункти на українсько-молдовському кордоні.

Комісія заявила, що транспортник VestMoldTransGaz зобов’язаний діяти, щоб забезпечити достатні зимові запаси. Компанія належить на 75% румунській TransGaz, а решта належить Європейському банку реконструкції та розвитку EBRD.UL.

Ця нова політика дозволить й Україні імпортувати газ з півдня через Трансбалканський газотранспортний коридор. Тож Україна матиме доступ до газових мереж у Південно-Східній Європі після успішних пробних поставок молдовським газовим оператором Moldovatransgaz наприкінці січня. Реалізація цієї політики також означає, що Україна може імпортувати до 17 мільйонів кубометрів природного газу на добу через Трансбалканський і Ясси-Кишинівський газопроводи.

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Нагадаємо

Суттєві зміни в енергетичній політиці Молдови, дозволили їй почати імпорт газу з Європи через Україну. Цей крок став результатом поправок до законодавства, що дозволили компаніям використовувати так звані методи “backhaul” у точках з’єднання з Україною. Як ближчого західного сусіда України, який проводить такі операції, рішення Молдови можна розглядати як вирішальний стратегічний крок, який виходить за рамки енергетичної політики.

Молдова не використовує російський газ з кінця минулого року, і більше не буде закуповувати його у російського “Газпрому”. Таку заяву зробив на початку тижня міністр енергетики держави Віктор Парліков.

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