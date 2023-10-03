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росія викликала посла Молдови та заблокувала в’їзд кільком громадянам Молдови

Київ • УНН

 • 826242 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ росії повідомило у вівторок, що викликало посла Молдови, та заблокувало в’їзд кільком громадянам Молдови до їхньої держави. Бідкаються на обмеження свободи слова і прав російських журналістів у Молдові. Про це пише Reuters із посиланням на заяву російського МЗС, передає УНН.

Цитата

"Заборонено в’їзд до росії ряду осіб, які безпосередньо причетні до обмеження свободи слова і прав російських журналістів у Молдові, а також розпалювання антиросійських настроїв“ — повідомило російське міністерство молдовському послу.

Деталі

У міністерстві не поточнили, яким особам заборонили в’їзд до росії. Однак відомо, що ця заява російського МЗС є відповіддю на видворення з Молдови керівника інформаційного агентства Sputnik Moldova, що мало місце ще 13 вересня. Молдовському послу заявили, що у республіці “переслідують російськомовні ЗМІ”.

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Нагадаємо

Главу російського агентства Sputnik Молдова віталія денисова 13 вересня вислали з Молдови, видавши йому заборону на в’їзд до країни на 10 років. В уряді Молдови, коментуючи його висилку, заявили, що він безперервно займається “розповсюдженням фейків, дезінформацією і пропагандою”. І влада, виславши главу цього видання, захищає інтереси громадян Молдови.

Згідно з зібраними даними проєкту The Insider віталій денисов є кадровим російським офіцером 72-го центру спеціальної служби (в/ч 54777), який в інтересах ГРУ займається інформаційними вкиданнями та дезінформацією зарубіжної аудиторії.

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