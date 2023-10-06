"вагнеровцы" готовили в Молдове государственный переворот – Мая Санду
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УН. Погибший основатель частной российской военной компании “Вагнер” Евгений Пригожин в начале 2023 года планировал государственный переворот в Молдове. Об этом в интервью Financial Times рассказала президенту Молдавии Майя Санду, передает УНН.
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“По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой (Пригожина – ред.). Они хотели, чтобы антиправительственные протесты стали насильственными”, — сказала Санду.
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По ее данным, Россия пыталась использовать Пригожина, но у них не получилось. Также они пытались свергнуть власть в Молдове, а теперь Россия пытается массово вмешаться в выборы в Молдове, используя большие деньги.
На этой неделе Санду обратился к европейским лидерам с просьбой ввести санкции против компаний, связанных с пророссийским политиком Шором, которые он использует для перевода денег в страну.
"Мы не можем играть в шахматы с русскими, если они носят боксерские перчатки", — отметила Санду.
Отмечается, что спецслужбы Молдовы отследили не менее 20 млн евро, которые Россия завезла в страну для использования в политических целях. Впрочем, реальная цифра еще выше.
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Дополнение
Вечером 23 августа в тверской области россии разбился самолет основателя "вагнера" пригожина. Бизнес-джет, среди пассажиров которого значился пригожин, совершал рейс из москвы в санкт-петербург. В нем находились 10 человек, в том числе трое членов экипажа. Обнаружены тела всех десяти человек, находившихся в самолете.