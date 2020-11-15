В Молдове сегодня состоится второй тур президентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Молдове сегодня состоится голосование во втором туре президентских выборов. Об этом со ссылкой на ЦИК страны сообщает УНН.
“На второй тур президентских выборов 15 ноября 2020 года было аккредитовано еще 185 наблюдателей, из которых 162 национальных и 23 международных. На открытых за рубежом избирательных участках был аккредитован 41 наблюдатель от неправительственных организаций и конкурентов на выборах”, — сообщили в ЦИК.
Добавляется, что аккредитованные 2197 наблюдателей в первом туре могут продолжить наблюдение и мониторинг выборов во втором туре.
В ЦИК отметили, что, согласно информации, полученной от 27 избирательных округов, на данный момент 31 145 избирателей обратились с просьбой проголосовать с помощью переносных ящиков для голосования.
“Из общего количества запросов 836 поступили от избирателей с симптомами респираторной инфекции COVID-19, а в 30 309 случаях в запросах указываются другие причины”, — сообщили в ЦИК Молдовы.
Как сообщал УНН, по итогам голосования на президентских выборах бывший премьер-министр Молдовы и лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду на 3% опередила действующего президента Молдовы Игоря Додона. Санду и Додон проходят во второй тур голосования, который назначен на это воскресенье.