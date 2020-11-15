У Молдові сьогодні відбудеться другий тур президентських виборів

“На другий тур президентських виборів 15 листопада 2020 року було акредитовано ще 185 спостерігачів, з яких 162 національних і 23 міжнародних. На відкритих за кордоном виборчих дільницях був акредитований 41 спостерігач від неурядових організацій і конкурентів на виборах”, — повідомили в ЦВК.

Додається, що акредитовані 2197 спостерігачів в першому турі можуть продовжити спостереження і моніторинг виборів у другому турі.

В ЦВК зазначили, що, згідно з інформацією, отриманою з 27 виборчих округів, на даний момент 31 145 виборців звернулися з проханням проголосувати за допомогою переносних скриньок для голосування.

“Із загальної кількості запитів 836 надійшли від виборців з симптомами респіраторної інфекції COVID-19, а в 30 309 випадках в запитах зазначаються інші причини”, — повідомили в ЦВК Молдови.

Як повідомляв УНН, за підсумками голосування на президентських виборах колишній прем’єр-міністр Молдови і лідер опозиційної проєвропейської Партії дії і солідарності Майя Санду на 3% випередила чинного президента Молдови Ігора Додона. Санду і Додон проходять до другого туру голосування, який призначений на цю неділю.