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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Молдове проведут досрочные выборы

Киев • УНН

 • 11759 просмотра

КИШИНЁВ - КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Республике Молдова 20 мая пройдут местные выборы, в семи городах и коммунах, в том числе в Кишинев и в Бельцах выберут мэров. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В Молдове проведут досрочные выборы

Отметим, что для участия в местных выборах зарегистрирован 31 кандидат. В том числе пройдут и выборы мэра Кишинева. После досрочной отставки примара (мэра - ред.) Дорина Киртоакэ ЦИК принял решение о проведении местных выборов 20 мая.

На должность столичного примара претендуют Сильвия Раду, пребывающая на должности и.о. мэра Кишинева, лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе и глава фракции Партии социалистов в мунсовете Ион Чебан

"Столичный окружной избирательный совет зарегистрировал 12 кандидатов в мэры. Бельцкий - восемь. Три кандидата будут бороться за кресло главы администрации коммуны Жора де Мижлок Оргеевского района", - уточняет publika.md.

Вместе с тем, сообщается, что молдавский ЦИК призывает участников избирательной гонки вести кампанию честно, не использовать административный ресурс и не подкупать избирателей.

Напомним, сейчас управляет столицей Молдовы исполняющая обязанности примара Сильвия Раду, которая баллотировалась на пост президента в 2016 году.

Дорин Киртоакэ, занимавший пост примара был отстранен с должности решением суда и находился под следствием из-за скандала о платных парковках в Кишиневе.

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