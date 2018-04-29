У Молдові проведуть дострокові вибори
Київ • УНН
Кишинів - КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Республіці Молдова 20 травня пройдуть місцеві вибори, в семи містах і комунах, в тому числі в Кишинів і в Бєльцях виберуть мерів. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Відзначимо, що для участі в місцевих виборах зареєстровано 31 кандидат. У тому числі пройдуть і вибори мера Кишинева. Після дострокової відставки примара (мера - ред.) Доріна Кіртоаке ЦВК прийняла рішення про проведення місцевих виборів 20 травня.
На посаду столичного примара претендують Сільвія Раду, яка перебуває на посаді в.о. мера Кишинева, лідер партії "Платформа" Гідність і правда "(DA) Андрій Нестасе і глава фракції Партії соціалістів в мунсовете Іон Чебан
"Столична окружна виборча рада зареєструвала 12 кандидатів у мери. Бельцький - вісім. Три кандидата боротимуться за крісло глави адміністрації комуни Жора де Міжлок Оргеевского району", - уточнює publika.md.
Разом з тим, повідомляється, що молдавський ЦВК закликає учасників виборчих перегонів вести кампанію чесно, не використовувати адміністративний ресурс і не підкуповувати виборців.
Нагадаємо, зараз керує столицею Молдови виконуюча обов'язки примара Сільвія Раду, яка балотувалася на пост президента в 2016 році.
Дорін Кіртоаке, який займав пост примара був відсторонений з посади рішенням суду і перебував під слідством через скандал про платні парковки в Кишиневі.