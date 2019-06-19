В Молдове планируют отменить программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции

Как отмечается в информационной записке к проекту, введение этого закона “может привести к катастрофическим последствиям для безопасности Молдовы и ее граждан”, поскольку его преимуществами могут воспользоваться иностранные граждане с сомнительным прошлым. Кроме того, указывается в записке, лица, причастные к краже миллиарда, могут через иностранных граждан покупать ценные бумаги и гособлигации Молдовы для отмывания денег.

Депутаты также отмечают, что указы о предоставлении гражданства Молдовы за инвестиции, хоть и будут опубликованы в “Официальном мониторе”, в них не указывается имя и фамилия нового гражданина Молдовы, из-за чего людям, не входящим в Комиссию по рассмотрению досье на получение гражданства, невозможно изучить их биографию и убедиться, что они никак не связаны с преступной деятельностью.

Демократы высказались против отмены закона о предоставлении гражданства за инвестиции. Депутаты Серджиу Сырбу и Владимир Чеботарь упрекнули проголосовавших за отмену закона депутатов в том, что они невнимательно читали закон и учтенные в нем риски, а также не получили необходимых заключений, чтобы рассмотреть этот проект.

“Я вас очень прошу, взвесьте, изучите и попытайтесь принять рациональное решение, не поддавайтесь эмоциям и влиянию бульварной прессы, не проведя экспертизы, потому что могут быть последствия”, — отметил Владимир Чеботарь.

Справка: в Молдове программу получения гражданства за инвестиции, инициированную демократами, утвердили летом 2018 года. Она предусматривает, что иностранный инвестор может получить гражданство Молдовы, если перечислит в Фонд долгосрочного развития минимум 100 тысяч евро или минимум 250 тысяч евро в стратегически важную сферу бизнеса. Однако сейчас доступна только первая опция. Власти рассчитывали за первые пять лет действия программы привлечь 1,3 млрд евро инвестиций.

Напоминаем, Молдова запросила у Украины информацию о побеге лидера бывшей власти.