Молдова запросила в України інформацію про втечу лідера колишньої влади
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Правоохоронні органи Молдови зв'язалися з українськими колегами, щоб з'ясувати, як лідер Демократичної партії (ДПМ) Володимир Плахотнюк і лідер партії "Шор" Ілан Шор покинули країну 15 червня. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Андрій Нестасе на засіданні парламенту 18 червня, передає УНН з посиланням на Newsmaker.
"Інших можливостей непомітно покинути країну немає. Наші колеги з України розкажуть нам, чи використовували Плахотнюк і Шор придністровський коридор, де Молдова не може встановити контроль. Про результати ми вам повідомимо. Якщо не через Придністров'я, то Шор і Плахотнюк могли покинути країну через аеропорт Кишинева, де вони створили свій бандитський коридор. Вони поїхали з цінностями і грошима", - заявив Нестасе.
При цьому видання повідомило, що на сьогоднішньому засіданні парламенту представник демократів Володимир Плахотнюк і його заступник з партії Андріан Канду відсутні, як і вся фракція партії "Шор" на чолі з її лідером.
Нагадаємо, 15 червня глава Демократичної партії Молдови (ДПМ) Володимир Плахотнюк виїхав з країни після відставки уряду Демпартії.