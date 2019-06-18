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Молдова запросила у Украины информацию о побеге лидера прежней власти

Киев • УНН

 • 14731 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Правоохранительные органы Молдовы связались с украинскими коллегами, чтобы выяснить, как лидер Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор покинули страну 15 июня. Об этом сообщил министр внутренних дел Андрей Нэстасе на заседании парламента 18 июня, передает УНН со ссылкой на Newsmaker.

Молдова запросила у Украины информацию о побеге лидера прежней власти

"Других возможностей незаметно покинуть страну нет. Наши коллеги из Украины расскажут нам, использовали ли Плахотнюк и Шор приднестровский коридор, где Молдова не может установить контроль. О результатах мы вам сообщим. Если не через Приднестровье, то Шор и Плахотнюк могли покинуть страну через аэропорт Кишинева, где они создали свой бандитский коридор. Они уехали с ценностями и деньгами", - заявил Нэстасе.

При этом издание сообщило, что на сегодняшнем заседании парламента представитель демократов Владимир Плахотнюк и его зам по партии Андриан Канду отсутствуют, как и вся фракция партии "Шор" во главе с ее лидером.

Напомним, 15 июня глава Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк уехал из страны после отставки правительства демпартии.

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