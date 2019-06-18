Молдова запросила у Украины информацию о побеге лидера прежней власти
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Правоохранительные органы Молдовы связались с украинскими коллегами, чтобы выяснить, как лидер Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор покинули страну 15 июня. Об этом сообщил министр внутренних дел Андрей Нэстасе на заседании парламента 18 июня, передает УНН со ссылкой на Newsmaker.
"Других возможностей незаметно покинуть страну нет. Наши коллеги из Украины расскажут нам, использовали ли Плахотнюк и Шор приднестровский коридор, где Молдова не может установить контроль. О результатах мы вам сообщим. Если не через Приднестровье, то Шор и Плахотнюк могли покинуть страну через аэропорт Кишинева, где они создали свой бандитский коридор. Они уехали с ценностями и деньгами", - заявил Нэстасе.
При этом издание сообщило, что на сегодняшнем заседании парламента представитель демократов Владимир Плахотнюк и его зам по партии Андриан Канду отсутствуют, как и вся фракция партии "Шор" во главе с ее лидером.
Напомним, 15 июня глава Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк уехал из страны после отставки правительства демпартии.