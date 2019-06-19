У Молдові планують скасувати програму надання громадянства в обмін на інвестиції

Як зазначається в інформаційній записці до проекту, введення цього закону “може привести до катастрофічних наслідків для безпеки Молдови та її громадян”, оскільки його перевагами можуть скористатися іноземні громадяни з сумнівним минулим. Крім того, вказується в записці, особи, причетні до крадіжки мільярда, можуть через іноземних громадян купувати цінні папери і держоблігації Молдови для відмивання грошей.

Депутати також зазначають, що укази про прийняття до громадянства Молдови за інвестиції, хоч і будуть опубліковані в “Офіційному моніторі”, в них не вказується ім’я та прізвище нового громадянина Молдови, через що людям, які не входять до Комісії з розгляду досьє на отримання громадянства , неможливо вивчити їх біографію і переконатися, що вони ніяк не пов’язані зі злочинною діяльністю.

Демократи висловилися проти скасування закону про надання громадянства за інвестиції. Депутати Серджіу Сирбу і Володимир Чеботар дорікнули депутатів, які проголосували за скасування закону в тому, що вони неуважно читали закон і враховані в ньому ризики, а також не отримали необхідних висновків, щоб розглянути цей проект.

“Я вас дуже прошу, зважте, вивчіть і спробуйте прийняти раціональне рішення, не піддавайтеся емоціям і впливу бульварної преси, не провівши експертизи, тому що можуть бути наслідки”, — зазначив Володимир Чеботар.

Довідка: в Молдові програму отримання громадянства за інвестиції, ініційовану демократами, затвердили влітку 2018 року. Вона передбачає, що іноземний інвестор може отримати громадянство Молдови, якщо перерахує до Фонду довгострокового розвитку мінімум 100 тисяч євро або мінімум 250 тисяч євро в стратегічно важливу сферу бізнесу. Однак зараз доступна тільки перша опція. Влада розраховувала за перші п’ять років дії програми залучити 1,3 млрд євро інвестицій.

Нагадуємо, Молдова запросила в України інформацію про втечу лідера колишньої влади.