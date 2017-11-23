В Молдове осквернили памятник Пушкину

"Непонятно, чем руководствовались пока неустановленные правонарушители: хулиганскими побуждениями или стремлением угодить проводникам антироссийского курса в молдавских политических кругах? Тем более что осквернение монумента А. С. Пушкину диссонирует на фоне недавнего открытия в России памятника молдавскому историческому деятелю — господарю Д. Кантемиру", — говорится в заявлении.

Посольство осудило акт вандализма и призвало молдавские власти оказать содействие в восстановлении монумента.