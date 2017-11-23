У Молдові осквернили пам'ятник Пушкіну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Російське посольство в Молдові закликало ретельно розслідувати інцидент з оскверненням пам'ятника поетові Олександру Пушкіну в місті Фалешти, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Незрозуміло, чим керувалися поки невстановлені правопорушники: хуліганськими спонуканнями або прагненням догодити провідникам антиросійського курсу в молдавських політичних колах? Тим більше, що осквернення монумента А. С. Пушкіну дисонує на тлі недавнього відкриття в Росії пам'ятника молдавському історичному діячеві - господарю Д.Кантемир", - йдеться в заяві.
Посольство засудило акт вандалізму і закликало молдовську влада посприяти у відновленні монумента.
Як повідомляв УНН, могилу маршала Петена осквернили у Франції.