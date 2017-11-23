У Молдові осквернили пам'ятник Пушкіну

"Незрозуміло, чим керувалися поки невстановлені правопорушники: хуліганськими спонуканнями або прагненням догодити провідникам антиросійського курсу в молдавських політичних колах? Тим більше, що осквернення монумента А. С. Пушкіну дисонує на тлі недавнього відкриття в Росії пам'ятника молдавському історичному діячеві - господарю Д.Кантемир", - йдеться в заяві.

Посольство засудило акт вандалізму і закликало молдовську влада посприяти у відновленні монумента.

Як повідомляв УНН, могилу маршала Петена осквернили у Франції.