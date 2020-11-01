В Молдове обработали 80% бюллетеней: на выборах президента лидирует Додон
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Центризбирком Молдовы обработал уже 80% бюллетеней голосования на выборах президента, по результатам которых в избирательной гонке с отрывом в 5% лидирует действующий президент Игорь Додон. Об этом сообщает Newsmaker, передает УНН.
Отмечается, что по предварительным данным ЦИК, второе и третье место делят Майя Санду и Ренато Усатый.
По итогам обработки 80% бюллетеней, Додон набрал 36,06% голосов, а Майя Санду — 31,47%. Ренато Усатый — 16,96%. Виолетта Иванова заняла четвертое место, набрав 7,6% голосов, а Андрей Нэстасе — пятый (3,26%). Другие кандидаты: Тудор Делиу, Октавиан ЦИКу и Дорин Киртоакэ набрали менее 2%.
Итоги голосования диаспоры немного отличаются. Согласно ним, все три кандидата получили около 30%. Так, Игорь Додон набрал 32,36%, Майя Санду 30,82%, а Ренато Усатый — 30,79%.
Как сообщал УНН, в Молдове 1 ноября состоялись выборы президента. Избирательные участки закрылись в 21:00. По предварительным данным ЦИК после обработки 50% бюллетеней, во второй тур президентских выборов проходят Игорь Додон и Майя Санду.