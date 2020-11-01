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Вибори президента в Молдові: у другий тур можуть вийти Додон і Санду

Київ • УНН

 • 13280 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Молдові, за попередніми даними ЦВК після обробки 50% бюлетенів, до другого туру президентських виборів проходять Ігор Додон і Майя Санду, передає УНН з посиланням на point.md.

На даний момент оброблено 50% бюлетнів.

Результати такі:

  • Ігор Додон - 36%,
  • Майя Санду - 30%,
  • Ренато Вусатий - 16%,
  • Віолетта Іванов - 8%,
  • Андрій Нестасе - 3%,
  • Октавіан ЦВК - 1%,
  • Тудор Деліу - 1%,
  • Дорін Кіртоаке - 1%.

Згідно зі звітом поліції за станом на 20:00, який цитує NewsMaker.md, була інформація про 173 можливих порушеннях, зокрема:

  • 29 випадків навмисного блокування входу на виборчі дільниці, де голосували придністровці;
  • 10 повідомлень про передбачуване підкупі виборців;
  • 59 повідомлень про "підвезення" виборців, в чотирьох випадках інформація вже не підтвердилася.

Як повідомляв УНН, в Молдові 1 листопада проходили вибори президента . Виборчі дільниці закрилися о 21:00.

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