Вибори президента в Молдові: у другий тур можуть вийти Додон і Санду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Молдові, за попередніми даними ЦВК після обробки 50% бюлетенів, до другого туру президентських виборів проходять Ігор Додон і Майя Санду, передає УНН з посиланням на point.md.
На даний момент оброблено 50% бюлетнів.
Результати такі:
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- Ігор Додон - 36%,
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- Майя Санду - 30%,
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- Ренато Вусатий - 16%,
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- Віолетта Іванов - 8%,
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- Андрій Нестасе - 3%,
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- Октавіан ЦВК - 1%,
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- Тудор Деліу - 1%,
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- Дорін Кіртоаке - 1%.
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Згідно зі звітом поліції за станом на 20:00, який цитує NewsMaker.md, була інформація про 173 можливих порушеннях, зокрема:
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- 29 випадків навмисного блокування входу на виборчі дільниці, де голосували придністровці;
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- 10 повідомлень про передбачуване підкупі виборців;
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- 59 повідомлень про "підвезення" виборців, в чотирьох випадках інформація вже не підтвердилася.
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Як повідомляв УНН, в Молдові 1 листопада проходили вибори президента . Виборчі дільниці закрилися о 21:00.