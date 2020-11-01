Выборы президента в Молдове: во второй тур могут выйти Додон и Санду
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Молдове, по предварительным данным ЦИК после обработки 50% бюллетеней, во второй тур президентских выборов проходят Игорь Додон и Майя Санду, передает УНН со ссылкой на point.md.
На данный момент обработано 50% бюллетеней.
Результаты следующие:
-
- Игорь Додон — 36%,
-
- Майя Санду — 30%,
-
- Ренато Усатый — 16%,
-
- Виолетта Иванов — 8%,
-
- Андрей Нэстасе — 3%,
-
- Октавиан Цику — 1%,
-
- Тудор Делиу — 1%,
-
- Дорин Киртоакэ — 1%.
-
Согласно отчету полиции по состоянию на 20:00, который цитирует NewsMaker.md, была информация о 173 возможных нарушениях, в частности:
-
- 29 случаев намеренного блокирования входа на избирательные участки, где голосовали приднестровцы;
-
- 10 сообщений о предполагаемом подкупе избирателей;
-
- 59 сообщений о “подвозе” избирателей, в 4-х случаях информация уже не подтвердилась.
-
Как сообщал УНН, в Молдове 1 ноября проходили выборы президента. Избирательные участки закрылись в 21:00.