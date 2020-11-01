Выборы президента в Молдове: во второй тур могут выйти Додон и Санду

На данный момент обработано 50% бюллетеней.

Результаты следующие:



Игорь Додон — 36%,



Майя Санду — 30%,



Ренато Усатый — 16%,



Виолетта Иванов — 8%,



Андрей Нэстасе — 3%,



Октавиан Цику — 1%,



Тудор Делиу — 1%,



Дорин Киртоакэ — 1%.



Согласно отчету полиции по состоянию на 20:00, который цитирует NewsMaker.md, была информация о 173 возможных нарушениях, в частности:



29 случаев намеренного блокирования входа на избирательные участки, где голосовали приднестровцы;



10 сообщений о предполагаемом подкупе избирателей;



59 сообщений о “подвозе” избирателей, в 4-х случаях информация уже не подтвердилась.



Как сообщал УНН, в Молдове 1 ноября проходили выборы президента. Избирательные участки закрылись в 21:00.