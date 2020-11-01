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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 38572 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Выборы президента в Молдове: во второй тур могут выйти Додон и Санду

Выборы президента в Молдове: во второй тур могут выйти Додон и Санду

Киев  •  УНН

 • 13276 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Молдове, по предварительным данным ЦИК после обработки 50% бюллетеней, во второй тур президентских выборов проходят Игорь Додон и Майя Санду, передает УНН со ссылкой на point.md.

На данный момент обработано 50% бюллетеней.

Результаты следующие:

  • Игорь Додон — 36%,
  • Майя Санду — 30%,
  • Ренато Усатый — 16%,
  • Виолетта Иванов — 8%,
  • Андрей Нэстасе — 3%,
  • Октавиан Цику — 1%,
  • Тудор Делиу — 1%,
  • Дорин Киртоакэ — 1%.

Согласно отчету полиции по состоянию на 20:00, который цитирует NewsMaker.md, была информация о 173 возможных нарушениях, в частности:

  • 29 случаев намеренного блокирования входа на избирательные участки, где голосовали приднестровцы;
  • 10 сообщений о предполагаемом подкупе избирателей;
  • 59 сообщений о “подвозе” избирателей, в 4-х случаях информация уже не подтвердилась.

Как сообщал УНН, в Молдове 1 ноября проходили выборы президента. Избирательные участки закрылись в 21:00.

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