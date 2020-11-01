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У Молдові обробили 80% бюлетенів: на виборах президента лідирує Додон

У Молдові обробили 80% бюлетенів: на виборах президента лідирує Додон

Київ • УНН

 • 16467 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Центризбірком Молдови обробив вже 80% бюлетенів голосування на виборах президента, за результатами яких у виборчій гонці з відривом у 5% лідирує діючий президент Ігор Додон. Про це повідомляє Newsmaker, передає УНН.

Зазначається, що за попередніми даними ЦВК, друге та третє місце поділяють Майя Санду и Ренато Усатий.

За підсумком обробки 80% бюлетенів, Додон набрав 36,06% голосів, а Майя Санду — 31,47%. Ренато Усатий — 16,96%. Віолетта Іванова зайняла четверте місце, набрав 7,6% голосів, а Андрій Нэстасе — п’яте (3,26%). Інші кандидати: Тудор Деліу, Октавіан Цику та Дорін Кіртоаке набрали менше 2%.

Підсумки голосування діаспори трохи відрізняються. Відповідно до них, усі три кандидати отримали близько 30%. Так, Ігор Додон набрав 32,36%, Майя Санду 30,82%, а Ренато Усатий — 30,79%.

Як повідомляв УНН, в Молдові 1 листопада відбулися вибори президента. Виборчі дільниці закрилися о 21:00. За попередніми даними ЦВК після обробки 50% бюлетенів, до другого туру президентських виборів проходять Ігор Додон і Майя Санду.

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