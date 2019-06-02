В Молдове нашествие змей

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 17508 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 37196 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 56481 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115313 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109606 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136554 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144249 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130025 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130092 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Молдове нашествие змей

В Молдове нашествие змей

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 • 45736 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Жители Сорок, Молдова, жалуются на нашествие змей. Они облюбовали берег Днестра у местной крепости. Пресмыкающиеся не ядовиты, однако люди их всё же опасаются. Некоторые жители говорят, что стараются обходить места, где много змей, сообщает noi.md, передает УНН. 

Впрочем, других горожан соседство змей не беспокоит, поскольку они не ядовиты. В мэрии ситуацию называют обычной и говорят, что по мере снижения уровня воды в реке, рептилии покинут берег.

"Такая ситуация возникает, когда вода в Днестре поднимается. Естественно, змеи выползают на берег. Они не опасны, это змеи, которые обитают у домов, в воде. Они не наносят вред. Не нужно беспокоиться по этому поводу и уничтожать рептилий", - сказал вице-мэр города Сороки, Михаил Грабчук.

Вице-мэр города говорит, что нашествие змей, аналогичное нынешнему, произошло в 2008 году. Оно также было вызвано значительным ростом уровня воды в Днестре.

Как сообщал УНН, 28 мая в реанимационное отделение Овруцкой больницы Житомирской области из-за укуса гадюки госпитализировали 9-летнего мальчика.

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