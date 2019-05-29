Школьника госпитализировали из-за укуса гадюки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Вчера, 28 мая в реанимационное отделение Овруцкой больницы Житомирской области из-за укуса гадюки госпитализировали 9-летнего мальчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления гражданской защиты населения Житомирской областной государственной администрации.
"Жертвой пресмыкающихся стал 9-летний мальчик, житель села Левковичи. Гадюка укусила ребенка за левую нижнюю конечность в поле. Сейчас он находится под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщили в райгосадминистрации.
Также в пресс-службе сообщают, что с начала этого года в Житомирской области это уже второй случай укуса человека змеей.
"Поэтому управление гражданской защиты населения облгосадминистрации советует быть бдительными, ведь с наступлением теплой, солнечной погоды змеи активизировались", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Ровенской области ребенка укусила гадюка, когда мальчик играл во дворе.