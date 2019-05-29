Школяра госпіталізували через укус гадюки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Вчора, 28 травня до реанімаційного відділення Овруцької лікарні Житомирської області через укус гадюки було госпіталізовано 9-річного хлопчика. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу управління цивільного захисту населення Житомирської областної державної адміністрації.
"Жертвою плазунів став 9-річний хлопчик, житель села Левковичі. Гадюка укусила дитину за ліву нижню кінцівку в полі. Наразі він перебуває під наглядом лікарів, стан його здоров'я задовільний", - поінформували в райдержадміністрації.
Також у прес-службі повідомляють, що з початку цього року на Житомирщині це вже другий випадок укусу людини змією.
"Тому управління цивільного захисту населення облдержадміністрації радить бути пильними, адже з настанням теплої, сонячної погоди змії активізувались", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Рівненській області дитину вкусила гадюка, коли хлопчик грався на подвір’ї.