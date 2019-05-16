На Рівненщині дитину вкусила гадюка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. В Рівненській області дитину вкусила гадюка, коли хлопчик грався на подвір’ї. Про це передає УНН з посиланням на повідомлення Управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації у Facebook.
"У вівторок, 14 травня до Рівненської обласної дитячої лікарні звернулися жителі села Садове Гощанського району про те, що їхнього маленького односельця Матвійка вкусила гадюка. Хлопчик 2015 року народження. Сталося це, коли дитина гралася на подвір’ї у понеділок, 13 травня. Лікарі констатували укус лівої нижньої кінцівки", - йдеться в повідомленні.
Під час госпіталізації у дитини були скарги на набряк лівої ноги та посиніння. Лікарі надали необхідну допомогу та ввели антитоксин проти зміїної отрути. Наразі хлопчик перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. Його стан стабільний.
Окрім того, це другий випадок укусу змії у цьому році в області. У першому випадку плазун вкусив пенсіонера з Дубровицького району. Однак тоді потреби введення антитоксину не було.
Нагадаємо, внаслідок укусів змій та зміїної отрути цього року постраждали вже п'ятеро українців.