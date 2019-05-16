В Ровенской области ребенка укусила гадюка

"Во вторник, 14 мая в Ровенскую областную детскую больницу обратились жители села Садовое Гощанского района, сообщив о том, что их маленького односельчанина Матвея укусила гадюка. Мальчик 2015 рождения. Произошло это, когда ребенок играл во дворе в понедельник, 13 мая. Врачи констатировали укус левой нижней конечности", - говорится в сообщении.

Во время госпитализации у ребенка были жалобы на отек левой ноги и посинение. Врачи оказали необходимую помощь и ввели антитоксин против змеиного яда. Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении больницы. Его состояние стабильное.

Кроме того, это второй случай укуса змеи в этом году в области. В первом случае пресмыкающееся укусило пенсионера из Дубровицкого района. Однако тогда потребности введения антитоксина не было.

Напомним, в результате укусов змей и змеиного яда этого года пострадали уже пять украинцев.