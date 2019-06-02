У Молдові нашестя змій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Жителі Сорок, Молдова, скаржаться на нашестя змій. Вони облюбували берег Дністра у місцевій фортеці. Плазуни не отруйні, проте люди їх все ж побоюються. Деякі жителі кажуть, що намагаються обходити місця, де багато змій, повідомляє noi.md, передає УНН.
Втім, інших городян сусідство змій не турбує, оскільки вони не отруйні. У мерії ситуацію називають звичайною і кажуть, що в міру зниження рівня води в річці, рептилії покинуть берег.
"Така ситуація виникає, коли вода в Дністрі піднімається. Природно, змії виповзають на берег. Вони не є небезпечними, це змії, які мешкають біля будинків, у воді. Вони не завдають шкоди. Не потрібно турбуватися з цього приводу і знищувати рептилій", - сказав віце-мер міста Сороки, Михайло Грабчук.
Віце-мер міста говорить, що нашестя змій, аналогічне нинішньому, відбулося в 2008 році. Воно також було викликано значним зростанням рівня води в Дністрі.
Як повідомляв УНН, 28 травня в реанімаційне відділення Овруцької лікарні Житомирської області через укус гадюки госпіталізували 9-річного хлопчика.