У Молдові нашестя змій

КИЇВ. 2 червня. УНН. Жителі Сорок, Молдова, скаржаться на нашестя змій. Вони облюбували берег Дністра у місцевій фортеці. Плазуни не отруйні, проте люди їх все ж побоюються. Деякі жителі кажуть, що намагаються обходити місця, де багато змій, повідомляє noi.md, передає УНН.