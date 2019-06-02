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У Молдові нашестя змій

У Молдові нашестя змій

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Жителі Сорок, Молдова, скаржаться на нашестя змій. Вони облюбували берег Дністра у місцевій фортеці. Плазуни не отруйні, проте люди їх все ж побоюються. Деякі жителі кажуть, що намагаються обходити місця, де багато змій, повідомляє noi.md, передає УНН.

Втім, інших городян сусідство змій не турбує, оскільки вони не отруйні. У мерії ситуацію називають звичайною і кажуть, що в міру зниження рівня води в річці, рептилії покинуть берег.

"Така ситуація виникає, коли вода в Дністрі піднімається. Природно, змії виповзають на берег. Вони не є небезпечними, це змії, які мешкають біля будинків, у воді. Вони не завдають шкоди. Не потрібно турбуватися з цього приводу і знищувати рептилій", - сказав віце-мер міста Сороки, Михайло Грабчук.

Віце-мер міста говорить, що нашестя змій, аналогічне нинішньому, відбулося в 2008 році. Воно також було викликано значним зростанням рівня води в Дністрі.

Як повідомляв УНН, 28 травня в реанімаційне відділення Овруцької лікарні Житомирської області через укус гадюки госпіталізували 9-річного хлопчика.

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