В городе на юге Швеции произошла стрельба

На место прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи. Место происшествия оцеплено.

В ведомстве отметили, что о состоянии пострадавших ничего неизвестно. Полицейские опрашивают свидетелей происшествия, а также ведут поиски других очевидцев стрельбы.

О причинах стрельбы полиция пока не сообщает. Кроме того, правоохранительные органы не предоставили информацию о том, удалось ли задержать кого-то причастного к стрельбе.

Житель города Мальме Джонатан Бурхофф рассказал шведскому изданию Aftonbladet, что “слышал 15-20 выстрелов из автоматического оружия”. Он также добавил, что прибыли около десяти полицейских машин, а сам он слышал звук пролетающего вертолета.

Стрельба произошла в непосредственной близости от полицейского отделения, пишет газета Kvällsposten.

Напомним, стрельба в ночь на воскресенье на выставке в Трентоне (штат Нью-Джерси), через которую пострадали более 20 человек, была вызвана конфликтом между криминальными группировками.