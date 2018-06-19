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У місті на півдні Швеції сталася стрілянина

У місті на півдні Швеції сталася стрілянина

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. У місті Мальме на півдні Швеції сталася стрілянина. За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей, повідомляє УНН з посиланням на сайт місцевої поліції.

На місце прибули співробітники поліції і карети швидкої допомоги. Місце події оточене.

У відомстві зазначили, що про стан постраждалих нічого невідомо. Поліцейські опитують свідків події, а також ведуть пошуки інших очевидців стрілянини.

Про причини стрілянини поліція поки не повідомляє. Крім того, правоохоронні органи не надали інформацію про те, чи вдалося затримати кого-то причетного до стрільби.

Житель міста Мальме Джонатан Бурхофф розповів шведському виданню Aftonbladet, що “чув 15-20 пострілів з автоматичної зброї”. Він також додав, що прибули близько десяти поліцейських машин, а сам він чув звук пролітає вертольота.

Стрілянина сталася в безпосередній близькості від поліцейського відділення, пише газета Kvällsposten.

Нагадаємо, стрілянина в ніч на неділю на виставці в Трентоні (штат Нью-Джерсі), через яку постраждали більше 20 осіб, була викликана конфліктом між кримінальними угрупованнями.

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