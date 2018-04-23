В городе в Днепропетровской области на улице обнаружили останки человека

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии умер самый старый человек на Земле

"На одной из улиц города были найдены останки человека. Сейчас на месте происшествия работают следователи и кинологи", - сообщили в полиции.

Напомним, во Львовской области четыре человека получили химические ожоги во время поездки в маршрутке.