В городе в Днепропетровской области на улице обнаружили останки человека
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Каменском в Днепропетровской области на одной из улиц обнаружили останки человека. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в области.
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"На одной из улиц города были найдены останки человека. Сейчас на месте происшествия работают следователи и кинологи", - сообщили в полиции.
Напомним, во Львовской области четыре человека получили химические ожоги во время поездки в маршрутке.